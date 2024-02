In Haft gestorbener Putin-Kritiker Nawalny-Leichnam an Mutter übergeben

Nawalnaja hatte nach dem Tod ihres Mannes angekündigt, sie wolle dessen Kampf fortsetzen. In ihrer Videobotschaft prangerte sie auch die russische Militäroffensive in der Ukraine an, die Putin vor zwei Jahren in Gang gesetzt hatte. „Ihr tötet einfach nur. Ihr tötet nur schlafende Menschen in der Nacht mit Raketen, die von der Kirche gesegnet sind“, sagte Nawalnaja, und mit Blick auf die Täter: „Sie werden sich für all das verantworten müssen.“