Russland : Sicherheitskräfte nehmen Nawalnys Frau bei Protest in Moskau fest

Sicherheitskräfte nehmen Nawalnys Frau bei Protest in Moskau fest

Alexej Nawalny (r) und seine Ehefrau Julia sitzen mit Mund-Nasen-Schutz in einem Flugzeug (Archivbild). Foto: dpa/Mstyslav Chernov

Moskau Am Samstag ist auch die Frau des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny festgenommen worden. Die Polizei griff bei Protesten für Nawalnys Freilassung in der russischen Hauptstadt Moskau zu. Julia Nawalnaja postete auf Instagram ein Foto aus einem Gefangenentransporter.

Nawalny drohen mehrere Strafverfahren und viele Jahre Gefängnis. In Haft sitzt der 44-jährige Oppositionspolitiker aktuell zunächst für 30 Tage, weil er gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll - während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholte.