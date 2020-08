Kreml-Kritiker im Koma : Ärzte sprechen von Stoffwechselstörung bei Nawalny

Omsk Weiterhin ist unklar, ob der Oppositionspolitiker vergiftet wurde oder nicht. Die behandelnden Ärzte haben nun eine neue Diagnose. Derweil macht sich Deutschland bereit, Nawalny aufzunehmen.

Die behandelnden Ärzte des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben nach eigenen Angaben bei dem Putin-Kritiker eine Stoffwechselstörung diagnostiziert. Das sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitag in einem Krankenhaus der sibirischen Großstadt Omsk der Agentur Interfax zufolge.

Der Chefarzt sagte weiter, die Ärzte hätten einen chemischen Stoff an der Kleidung und der Haut von Nawalny gefunden. Das sei aber ein üblicher chemischer Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. „Der wurde nicht im Blut, sondern an Nawalys Haut und der Kleidung entdeckt“, sagte er.

Nawalny liegt seit Donnerstag in einem Krankenhaus in Omsk. Er liegt im Koma und wird künstlich beamtet. Sein Team vermutet, dass er vergiftet wurde. Seine Sprecherin teilte bei Twitter mit, Nawalnys Frau und sein Bruder seien nicht genau über die Diagnose der Ärzte informiert worden.

Die Bundesregierung bereitet sich derweil auf eine medizinische Behandlung Nawalnys in Deutschland vor. Wenn dies aus seinem Umfeld gewünscht werde, sei es in einem deutschen Krankenhaus möglich und die entsprechenden Vorkehrungen seien bereits getroffen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel sei bestürzt über den Fall. Priorität habe nun, Nawalnys Leben zu retten und die Umstände aufzuklären. Der Wunsch aus Nawalnys Umfeld, Ärzte seines Vertrauens hinzuziehen, sei nachvollziehbar.