Verantwortlich für Menschenrechtsverstöße Peruanischer Ex-Präsident Fujimori aus Gefängnis entlassen

Das Verfassungsgericht hatte am Vortag eine Begnadigung des früheren Staatschefs aus humanitären Gründen aus dem Jahr 2017 bestätigt. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte appellierte vergeblich an die Justizbehörden in Peru, die Entscheidung auszusetzen. Eine Freilassung Fujimoris müsse aufgeschoben werden, damit das Recht der Opfer auf „einen Zugang zu Gerechtigkeit“ gewahrt werden könne, schrieb der Präsident des Interamerikanischen Gerichtshofs, Ricardo Pérez Manrique, in einer Resolution.