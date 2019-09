Mutmaßlicher Al-Qaida-Anführer : Trump bestätigt Tod von Bin-Laden-Sohn Hamsa

Washington Donald Trump hat den Tod des mutmaßlichen Anführers des Terrornetzwerks Al Qaida, Hamsa bin Laden, bestätigt. Der Sohn von Al-Qaida-Gründer Osama bin Laden soll bei einem US-geführten Anti-Terror-Einsatz "in der Region Afghanistan/Pakistan" getötet worden sein.

So hieß es in einer am Samstag in Washington veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses.