US-Medienberichte : US-Regierung verkündet erfolgreichen Angriff auf Al-Kaida in Afghanistan

Eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 steht am 23.01.2018 während einer Flugschau auf dem Flugplatz von Kandahar in Afghanistan (Symbolbild). Foto: dpa/Massoud Hossaini

Washington Der US-Regierung ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die Terrorgruppe Al-Kaida gelungen - mit einem Drohnenangriff in Afghanistan. Die dort regierenden radikalislamischen Taliban verurteilen den Angriff.

Die USA haben Medienberichten zufolge bei einem Drohnenangriff in Afghanistan den Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Ein US-Regierungsvertreter sagte am Montag zunächst lediglich, die USA hätten am Wochenende eine „Anti-Terrorismus-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan ausgeführt“. „Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.“