Kassim Al-Rimi : USA melden Tötung von Terroristen-Anführer im Jemen

Washington Erneut haben die USA offenbar den Anführer einer Terroristengruppe getötet. Kassim Al-Rimi soll im Jemen den Al-Kaida-Ableger AQAP geleitet haben.

Eine US-Operation gegen den Anführer des Ablegers des islamistischen Terrornetzwerks Al-Kaida im Jemen sei auf Befehl von US-Präsident Donald Trump erfolgt, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit). Kassim Al-Rimi stand seit Juni 2015 an der Spitze der Terrorgruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula/AQAP). Auch sein Vorgänger wurde bei einem US-Drohnenangriff im Jemen getötet. Wann genau Al-Rimi getötet wurde, teilte die Regierungszentrale in Washington nicht mit.