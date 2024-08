US-Wahlkampf historisch Wie wichtig sind Vize-Präsidentschaftskandidaten?

Präsent und populär wurde Al Gore durch seine Zeit als Vize aber allemal. In einer Zeit Anfang der 90er-Jahre, in der Themen wie Armut, Aids, Gleichstellung von Rassen und Ethnien sowie die Liberalisierung des Eherechts die innenpolitische Landschaft prägten, sezte er einen neuen Schwerpunkt: Umweltpolitik. Während tödliche Schießereien an Schulen die ersten großen Debatten um Waffengesetze auslösten, schaffte es Gore parallel, Aufmerksamkeit auf Umweltthemen zu richten. Mit seinem Buch „Earth in Balance“ war ihm als erster aktiver Politiker der USA 1992 ein Bestseller gelungen. Die Zeit als Vize nutze er, um vom zweitwichtigsten Posten aus am „Marshallplan für die Erde“ zu arbeiten. „Attacken während der Präsidentschaft galten oft genug Gore selbst“, schreibt der Professor für Neuere Geschichte, Bernd Stöver, in seinem Buch „United States of America - Geschichte und Kultur“. Republikanische Kandidaten, aber auch einschlägige Medien hätten intensiv versucht, die Klimaschutzdebatte ins Lächerliche zu ziehen. Außerhalb der Kreise aber fanden Gores Ideen Zustimmung – wie letztlich der Friedensnobelpreis beweist, den er 2007 für dieses Engagement verliehen bekam.