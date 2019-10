Zwei Festnahmen bei Einsatz : Al-Bagdadi auf hoher See beigesetzt – Trump denkt über Video-Veröffentlichung nach

Al-Bagdadi auf hoher See beigesetzt – Trump denkt über Video-Veröffentlichung nach

Washington Die sterblichen Überreste von Abu Bakr al-Bagdadi sind auf hoher See bestattet worden. Trump denkt darüber nach, Teile des Videos vom Einsatz im Versteck des IS-Führers veröffentlichen zu lassen. Bei der Mission soll es zwei Festnahmen gegeben haben.

Dies verlautete am Montag aus dem Pentagon. Genauere Angaben zu Ort und Verlauf der Bestattung wurden aber nicht gemacht. Der IS-Chef hatte sich in der Nacht zum Sonntag bei einem US-Militärangriff auf sein Versteck in Nordwestsyrien durch Zünden einer Sprengstoffweste selber getötet.