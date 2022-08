Gefährliche Abschaltung : AKW Saporischschja „komplett“ vom Stromnetz abgetrennt

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine. Foto: dpa/-

Nikopol Ein Stromausfall im Atomkraftwerk ist ein ernstes Problem, weil Energie für die Kühlung der Reaktoren benötigt wird. Das AKW in Saporischschja wurde nun vom Stromnetz abgeschnitten. Zuvor war es immer wieder beschossen worden.

Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist nach Angaben des Kernkraftwerksbetreibers Energoatom erstmals in seiner Geschichte von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Dies sei geschehen, nachdem Brände die letzte verbliebene Stromleitung beschädigt hätten, teilte das Staatsunternehmen am Donnerstag mit. In der Region fiel der Strom aus. Später wurde das Werk nach Angaben des von Russland eingesetzten Verwalters Jewgeni Balizki wieder ans Stromnetz angeschlossen.

Die drei weiteren Leitungen wurden zuvor im Zuge von Kämpfen zwischen russischen Truppen, die das Atomkraftwerk besetzt haben, und ukrainischen Streitkräften beschädigt. Unklar blieb zunächst, ob die am Donnerstag zeitweise ausgefallene Leitung Strom aus Saporischschja ins Netz einspeiste oder die Anlage mit Strom versorgte.

Ein Stromausfall in der Anlage stellt ein ernstes Problem dar. Eine Unterbrechung der Stromversorgung könnte zur Abschaltung von Kühlsystemen führen, die für den sicheren Betrieb der Reaktoren benötigt werden. Dieselbetriebene Notfallgeneratoren sind gelegentlich unzuverlässig.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien teilte unter Berufung auf Kiewer Informationen mit, dass das Sicherheitssystem zwei laufende Reaktoren abgeschaltet habe. Das AKW sei über die Stromleitung eines nahen Wärmekraftwerks weiter versorgt worden. Es sei nun wieder mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. Derzeit stünden nach ukrainischen Angaben alle sechs Reaktoren still, hieß es. Die russische Besatzungsverwaltung hatte dagegen mitgeteilt, ein Reaktorblock sei wieder angefahren worden. IAEA-Direktor Rafael Grossi bekräftigte seine Bereitschaft, binnen Tagen mit Experten nach Saporischschja zu fahren.

Die Lage in und am größten Kernkraftwerk Europas ist seit Wochen undurchsichtig. Russen und Ukraine werfen einander vor, das AKW zu beschießen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlichte Satellitenfotos, die angeblich russische Militärlastwagen neben einem Reaktor zeigen. Vergangene Woche zeigte ein nicht verifiziertes Video Militärfahrzeuge auch in einer der großen Maschinenhallen.

Das Akw befindet sich nicht weit von der im Jahr 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim entfernt. Energoatom vermutet deshalb, dass Russland Saporischschja an das Stromnetz der Krim anschließen will.

Die US-Regierung warnte Moskau am Donnerstag vor jeglichen Versuchen, in Saporischschja erzeugten Strom in „besetzte Gebiete“ umzulenken. Dieser Strom gehöre „rechtmäßig der Ukraine“, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Vedant Patel. Nach seinen Angaben hatte die US-Regierung keinerlei Hinweise auf möglicherweise erhöhte radioaktive Werte in Saporischschja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr forderte unterdessen verstärkten internationalen Druck auf Russland, um eine Räumung des besetzten Kernkraftwerks Saporischschja zu erreichen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nannte die Lage äußerst gefährlich. „Ich bekomme Berichte, dass es Brände in den Wäldern nahe dem Kraftwerk gibt“, sagte er. „Wir müssen das Problem noch untersuchen.“

Fortgesetzte Kämpfe im Umfeld der Atomanlage in der Stadt Enerhodar haben Befürchtungen vor einer Atomkatastrophe in der Ukraine befeuert, wo es 1986 bereits zur Atomkatastrophe von Tschernobyl kam.

(peng/mzu/dpa/AFP)