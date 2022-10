Dekret unterzeichnet : Putin ordnet russische Verwaltung für Akw Saporischschja an

Putin ordnet russische Verwaltung für Akw Saporischschja an

Moskau Nach der Annexion vier ukrainischer Regionen geht Russlands Präsident jetzt den nächsten Schritt. Dieses Mal geht es um das Akw Saporischschja - das bereits seit März von russischen Truppen besetzt ist und immer wieder unter Beschuss geraten war.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja unter russische Verwaltung gestellt. Putin unterzeichnete am Mittwoch in Moskau ein entsprechendes Dekret. Das größte Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt. Unterdessen teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, er sei auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.