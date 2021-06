Frist über 11. Juli hinaus verlängert : EU und USA verlängern im Airbus-Boeing-Streit Aussetzung von Strafzöllen

Eine Boeing 747 startet vom Flughafen Frankfurt aus in den Abendhimmel. Foto: dpa/Boris Roessler

Brüssel Im Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boering verzichten die EU und die USA weiterhin auf Strafzölle. Ursprünglich galt eine Frist bis zum 11. Juli.

Die EU und die USA geben sich im Streit um Subventionen für ihre Flugzeugbauer Airbus und Boeing mehr Zeit für eine Lösung. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus EU-Kreisen erfuhr, wird die im März vereinbarte Friedensfrist über den 11. Juli hinaus verlängert. US-Präsident Joe Biden trifft am Mittag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Brüssel zusammen, um auch über Handelsfragen zu sprechen.