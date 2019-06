Flugzeug des US-Präsidenten : So stellt sich Trump die neue Air Force One vor

So stellt sich Trump die neue Air Force One vor

Die Air Force One - das Flugzeug des US-Präsidenten (Archivfoto). Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Washington Donald Trump will sein Präsidentenflugzeug, die Air Force One, farblich neu gestalten - weg vom Babyblau, hin zu Nationalfarben der USA. Bis zur Realisierung wird jedoch noch viel Zeit vergehen.

„Das Babyblau passt nicht zu uns“, sagte Trump am Freitag in einem Interview des Senders Fox News an seinem 73. Geburtstag. Es sei von „Jackie O.“ entworfen worden. Trump meinte die Frau des Präsidenten John F. Kennedy, Jacqueline „Jackie“ Kennedy, die nach Kennedys Tod den griechischen Reeder Aristoteles Onassis heiratete und dessen Nachnamen annahm.