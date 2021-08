Högl fordert Trauma-Therapien nach Afghanistan-Einsatz : „Die Soldaten müssen ihre schrecklichen Erfahrungen loswerden“

Alle Augen sind derzeit auf die Bundeswehr-Luftbrücke in Kabul gerichtet. Foto: dpa/Torsten Kraatz

Interview Berlin Die Bundeswehr steckt in Kabul bei der Rettung von Ortskräften in einem brandgefährlichen Einsatz. Eva Högl ist als Wehrbeauftragte so etwas wie die Anwältin der Soldaten. Im Interview fordert sie die Anschaffung bewaffneter Drohnen zum Schutz der Truppe und wirft der Linkspartei vor der Bundestagsabstimmung „indiskutables Verhalten“ vor.