Hintergrund : Warum die Taliban die afghanische Armee so schnell besiegen konnten

Warum die Taliban die afghanische Armee so schnell besiegen konnten

Ein Kämpfer der Taliban vor dem Präsidentenpalast in Kabul. Foto: AP/Rahmat Gul

Kabul Der schnelle Erfolg der Taliban kam für den Westen überraschend. Wie konnten die Islamisten die Armee so schnell überwältigen? Nicht nur militärische Stärke, sondern auch psychologische Kriegsführung und eine von langer Hand geplante Machtübernahme haben zum Sieg geführt. Fragen und Antworten zur Strategie.

In Wirklichkeit war das Militär bereits seit Jahren durch Korruption, schlechte Führung, mangelnde Ausbildung und sinkende Moral geschwächt. US-Inspekteure hatten immer wieder gewarnt, dass die afghanische Armee so keine Zukunft habe.

In einigen Gebieten wie Laschkar Gah im Süden versuchten die afghanischen Streitkräfte in diesem Sommer, sich den Taliban entgegenzustellen. Doch es fehlte die Unterstützung der US-Armee, vor allem aus der Luft.

Die Taliban waren zwar in der Unterzahl, jedoch hoch motiviert. Angesichts dieses Gegners desertierten viele Soldaten und ganze Einheiten oder sie ergaben sich. So konnten die Taliban Stadt für Stadt einnehmen.

Die Taliban setzten auch nach dem Abkommen ihre Angriffe auf die Regierungstruppen fort. Gleichzeitig begannen sie, gezielt Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zu töten und schürten so die Angst.

In ihrer Propaganda stellten die Taliban ihren Sieg als unvermeidlich dar. Medienberichten zufolge drohten sie Soldaten und Beamten in zahllosen Textnachrichten Gewalt an, sollten sie nicht kooperieren. Anderen wurde sicheres Geleit angeboten, wenn sie sich kampflos ergeben.