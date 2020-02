Truppenabzug aus Afghanistan : USA und Taliban wollen historisches Abkommen unterzeichnen

Doha Die Woche der „Gewaltreduzierung“ in Afghanistan ist bislang weitgehend ruhig verlaufen. Die USA hatten diese Woche zur Vorbedingung gemacht, um ein Abkommen mit den Taliban zu schließen. Trump bestätigte nun die Unterzeichnung des Abkommens am Samstag.

US-Präsident Donald Trump hat die baldige Unterzeichnung eines Abkommens mit Vertretern der Taliban bestätigt. US-Außenminister Mike Pompeo werde an der Zeremonie teilnehmen, teilte Trump am Freitag in Washington mit. Demnach wollen die USA und die radikalislamischen Taliban am Samstag in Doha das historisches Abkommen über einen US-Truppenabzug aus Afghanistan unterzeichnen. Das Abkommen soll den Weg für einen dauerhaften Frieden in dem Bürgerkriegsland ebnen. Der Text sieht vor, dass die USA über die kommenden Monate ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst von rund 13.000 auf 8600 reduzieren.