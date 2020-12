Historisches Treffen : US-Generalstabschef trifft Taliban

Kabul Der höchste General der USA trifft sich persönlich mit Vertretern der Islamisten. Ein bemerkenswerter Meilenstein. Der US-Kommandeur in Afghanistan bezeichnet die Angriffe der Taliban als Risiko für den Friedensprozess.

US-Generalstabschef Mark A. Milley hat Unterhändler der Taliban getroffen und auf eine Verringerung der Gewalt in Afghanistan gedrungen. Das unangekündigten, etwa zwei Stunden langen Treffen mit den Taliban-Vertretern hielt Milley am Dienstag in Katar ab. Am Mittwoch flog er nach Kabul, um mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani über den Friedensprozess zu sprechen.