Unicef appelliert an Taliban Mädchen in Afghanistan seit 1000 Tagen von Schule ausgeschlossen

Die Taliban, die nach dem Abzug der US- und Nato-Truppen im Jahr 2021 erneut die Macht in Afghanistan übernommen hatten, haben erklärt, dass die weiterführende Ausbildung von Mädchen gegen ihre Interpretation des islamischen Rechts verstoße. Mädchen ist der Schulbesuch über die sechste Klasse hinaus untersagt. Afghanistan ist das einzige Land der Welt, in dem es solche Beschränkungen für junge Frauen gibt. Obwohl die Taliban anfangs eine gemäßigte Herrschaft versprochen hatten, haben sie im Rahmen ihrer strengen Auslegung religiöser Vorschriften Frauen auch den Aufenthalt an öffentlichen Orten wie Parks sowie die Ausübung der meisten Berufe verboten.