Afghanische Hauptstadt : Tote nach Explosion bei Militärkrankenhaus in Kabul

Kabul Kabul kommt auch nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban nicht zu Ruhe. Am Dienstag hat es vor einem Militärkrankenhaus in der Stadt eine Explosion gegeben. Mindestens 19 Menschen sind tot, mehr als 50 verletzt.

Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mindestens 19 Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Dies teilte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums der radikalislamischen Taliban mit, die seit August in Afghanistan an der Macht sind. Für den Angriff übernahm zunächst niemand die Verantwortung.