Bericht des US-Generalinspekteurs Terrorgefahr aus Afghanistan bleibt wohl noch bestehen

Zuletzt beobachten Experten auch Operationen des Terrornetzwerkes Al-Kaida in Afghanistan. Obwohl die Fähigkeiten der Gruppe erheblich eingeschränkt sind, hegt sie laut einem aktuellen Bericht des UN-Sicherheitsrats dennoch „globale Ambitionen“. Auch die Beziehung zu den Taliban bleibe stark. Die neuen Machthaber in Kabul bestreiten dies. „Es gibt niemanden, der mit Al-Kaida in Afghanistan in Verbindung steht“, hieß es in einer Erklärung der Taliban am Donnerstag.