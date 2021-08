Bürgerkrieg in Afghanistan : Siegeszug der Taliban isoliert Regierung in Kabul

Ein Hubschrauber der USA von Typ Chinook über der US-Botschaft in Kabul. Die Vereinigten Staaten bringen ihr Botschaftspersonal bereits in Sicherheit. Foto: dpa/Rahmat Gul

Kabul Der gesamte Norden ist unter ihrer Kontrolle, ebenso weite Teile des Westens mit der zweitgrößten Stadt Herat und des Südens mit der drittgrößten Stadt Kandahar. Am Sonntag fiel mit Dschalalabad im Osten die letzte Großstadt außer Kabul an die Aufständischen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die afghanische Regierung hat am Sonntag mit Dschalalabad auch noch die letzte Großstadt außer Kabul an die Taliban verloren. Stammesälteste handelten angesichts der anrückenden Aufständischen den Abgang der Regierungsvertreter aus der Hauptstadt der Provinz Nangarhar aus, die schließlich kampflos an die Taliban übergeben wurde, sagte ein Abgeordneter aus Nangarhar der Nachrichtenagentur AP, Abrarullah Murad.

Taliban-Kämpfer veröffentlichten am Morgen Videos online, die sie vor dem Gouverneurspalast in Dschalalabad zeigen. Die Regierung hat nun nur noch die Kontrolle über sieben der 34 Provinzhauptstädte und über Kabul. Mit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen werden soll, haben die Taliban zuletzt viele Provinzhauptstädte erobert, darunter Herat und Kandahar, die zweit- und drittgrößten Städte des Landes und jetzt auch Masar-i-Scharif, die viertgrößte, und Dschalalabad mit rund 240 000 Einwohnern.

Zehntausende Menschen sind vor den anrückenden Taliban nach Kabul geflohen, wo sie nun in Parks und offenen Plätzen kampieren. Mit dem Fall von Masar-i-Scharif am Samstag ging die letzte große Stadt im Norden an die Taliban. Für die Verteidigung der Stadt, in der die Bundeswehr bis Juni noch ihr Hauptquartier hatte, hatte sich Präsident Aschraf Ghani noch am Mittwoch persönlich eingesetzt. Er flog eigens nach Masar-i-Scharif und sprach dort mit den bis dahin auf Regierungsseite stehenden Warlords Raschid Dostum und Atta Mohammed Nur, die Tausende Kämpfer befehligten.

Der Abgeordnete Abas Ebrahimsada sagte der Nachrichtenagentur AP, am Samstag habe sich in Masar-i-Scharif zuerst die Armee ergeben, dann hätten auch verbündete Milizen die Kampfmoral verloren. Nur schrieb auf Twitter, der Norden sei aufgrund einer Verschwörung an die Taliban gefallen. „Trotz unseres entschlossenen Widerstands ist die gesamte Ausrüstung der Regierung und der afghanischen Sicherheitskräfte an die Taliban übergeben worden, als Ergebnis einer großangelegten und feigen Verschwörung.“ Deren Ziel sei gewesen, „Marschall Dostum und auch mich zu fangen, aber das ist ihnen nicht gelungen“. Aus Dostum nahe stehenden Kreisen verlautete, Dostum und Nur seien am Samstag über die Grenze nach Usbekistan geflohen.

Ghani wandte sich am Samstag mit einer Fernsehrede an die Nation, sprach von Konsultationen auf mehreren Ebenen und wirkte dennoch zunehmend isoliert und ohne militärische Option. Verhandlungen in den vergangenen Tagen in Katar mit US-Beteiligung, wo die Taliban ein Büro haben, blieben ohne Ergebnis; die Taliban setzten ihren Vormarsch fort.

Die Taliban übernahmen am Samstag auch die Kontrolle über die Provinz Logar unmittelbar südlich von Kabul und erreichten nach Angaben der von dort stammenden Abgeordneten Hoda Ahmadi einen Bezirk der Hauptstadtprovinz, von dem es nur noch elf Kilometer bis Kabul selbst sind. Zudem fielen weitere Provinzen und Provinzhauptstädte teilweise kampflos an die Taliban, wie örtliche Abgeordnete mitteilten. Darunter waren die Provinzen Kunar und Paktika an der Grenze zu Pakistan, Daikundi im Zentrum des Landes, Farjab im Norden sowie Mihterlam, die Hauptstadt der Provin Laghman.

Die USA hatten zunächst die Entsendung von 3000 Soldaten zur Evakuierung ihrer Botschaft nach Kabul angekündigt. Die ersten davon kamen am Freitag an. US-Präsident Joe Biden sagte am Samstag, letztlich würden rund 5000 Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan geschickt, um eine geordnete Ausreise der Amerikaner und ihrer Verbündeten zu ermöglichen.

Die Taliban regierten von 1996 bis 2001 Afghanistan mit einer harschen Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Frauen durften ihr Zuhause nur unter Auflagen verlassen.

Salima Masari, eine der wenigen Frauen, die in Afghanistan Bezirksgouverneurin ist - sie regiert einen Bezirk nahe Nasar-i-Scharif - sagte, sie werde sich sicher nicht ergeben. „Es wird keinen Platz mehr für Frauen geben“, sagte sie mit Blick auf eine mögliche erneute Taliban-Herrschaft. Dort wo die Aufständischen die Kontrolle übernommen hätten, seien Frauen bereits wieder in ihren Wohnungen und Häusern eingesperrt.

Die Taliban sagten in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung, sie böten allen eine Amnestie an, die für die Regierung oder ausländischen Kräfte gearbeitet hätten. „Das Islamische Emirat versichert allen seinen Bürgern erneut, dass es, wie immer, ihr Leben schützen, Eigentum respektieren und eine friedvolle und sichere Umgebung für unsere geliebte Nation schaffen wird“, hieß es. „In dieser Hinsicht sollte sich niemand um sein Leben fürchten.“

(th/dpa)