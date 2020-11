Nach Berichten über Trumps-Pläne : Nato-Generalsekretär warnt Trump vor überhastetem Afghanistan-Rückzug

Brüssel Donald Trump plant noch vor dem Ende seiner Präsidentschaft, einen Großteil der US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ihn jetzt davor gewarnt, überhastet zu reagieren. Der Abzug müsse koordiniert mit den anderen NATO-Ländern erfolgen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump vor einem überhasteten Abzug von Truppen aus Afghanistan gewarnt. Der Preis für ein zu schnelles oder unkoordiniertes Verlassen des Landes könnte sehr hoch sein, sagte der Norweger am Dienstag, nachdem US-Medien über Abzugspläne Trumps berichtet hatten. Afghanistan drohe wieder eine Rückzugsort für internationale Terroristen werden, die Angriffe auf Nato-Länder planten. Zudem könnte die Organisation Islamischer Staat (IS) dann in dem Land das Terrorkalifat aufbauen, das es in Syrien und im Irak verloren habe.