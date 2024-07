Leben in Afghanistan Moralpolizei der Taliban verbreitet Angst und Schrecken

Unter der Moralpolizei der Taliban in Afghanistan hat sich nach Einschätzung der Vereinten Nationen in Teilen der Bevölkerung ein Klima der Angst und Einschüchterung breit gemacht. Erlasse und einige Methoden zu deren Durchsetzung stellten einen Verstoß gegen die Menschenrechte und fundamentale Freiheiten dar, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der UN-Mission in Afghanistan. Die Strafen bei Verstößen gegen die Vorgaben seien oft willkürlich, unvorhersehbar, drakonisch und unverhältnismäßig. Es seien Totalverbote verhängt worden, die diskriminierende Auswirkungen auf Frauen hätten.