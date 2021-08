Krise in Afghanistan : Biden warnt vor wachsender Anschlagsgefahr am Kabuler Flughafen

Washington Der Flughafen Kabul ist eine internationale Insel im Machtgebiet der Taliban. US-Präsident Biden setzt aber auf ein baldiges Ende des Evakuierungseinsatzes. Er warnt: Mit jedem Tag wird es gefährlicher.

US-Präsident Joe Biden hat vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen in Kabul gewarnt. Jeder Tag, den man wegen der Evakuierungen länger vor Ort bleibe, sei ein weiterer Tag, an dem ein örtlicher Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat versuche, den Flughafen anzugreifen, sagte Biden. Es gebe die „akute und wachsende Gefahr eines Anschlags“, sagte er am Dienstag in Washington (Ortszeit) nach einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs zur Lage in Afghanistan. Die USA halten daher vorerst an ihrem Plan fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. „Je früher wir es abschließen, desto besser“, sagte Biden.