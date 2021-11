Afghanistan : IS bekennt sich zu Anschlag auf Militärkrankenhaus in Kabul

IS bekennt sich zu Anschlag auf Militärkrankenhaus in Kabul

Kabul Kabul kommt nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban nicht zu Ruhe. Am Dienstag hat es vor einem Militärkrankenhaus in der Stadt Explosionen gegeben. Mindestens 25 Menschen sind tot, mehr als 50 verletzt.

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf das größte Militärkrankenhaus in Afghanistan in Kabul für sich beansprucht. Die radikal-islamische Organisation bekannte sich am Dienstag über ihr Sprachrohr Amak zu der Tat. Bei dem Anschlag auf die Klinik waren mindestens 25 Menschen getötet worden. Dem Innenministerium zufolge kam es am Eingang des Krankenhauses im Stadtzentrum zu zwei Explosionen. Danach sollen Schüsse abgefeuert worden sein. Augenzeugen zufolge sollen IS-Kämpfer in das Krankenhaus eingedrungen sein und sich Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert haben, wie die Nachrichtenagentur Bachtar meldete.