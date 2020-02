Keine Verletzten : Bundeswehrhubschrauber in Afghanistan beschossen

Berlin Deutsche Soldaten sind in Afghanistan unter Beschuss geraten. Der Hubschrauber der Bundeswehr konnte sicher in Kundus landen, der Angriff werde jetzt untersucht.

Zwei Transporthubschrauber der Bundeswehr sind im Norden Afghanistans beschossen worden. An den beiden Maschinen sei am Dienstag leichter Sachschaden entstanden, teilte das Einsatzführungskommando am Dienstag mit. Die Soldaten an Bord seien nicht verletzt.