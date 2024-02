Human Rights Watch Afghanisches Gesundheitssystem schwer belastet

Das afghanische Gesundheitssystem leidet schwer unter der drastischen Kürzung von Hilfen aus dem Ausland. Zu diesem Befund kommt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Verschlimmert werde die Lage durch den Umgang der Taliban mit Frauen und Mädchen. Das Recht von Millionen Afghanen auf medizinische Versorgung stehe auf dem Spiel. Die Bevölkerung sei zunehmend von schwerer Unterernährung und Krankheit bedroht, heißt es in dem Bericht.