Schutz der Bundeswehr : Kramp-Karrenbauer will bewaffnete Drohne in Afghanistan einsetzen

Kramp-Karrenbauer will bewaffnete Drohne in Afghanistan einsetzen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das deutsche Bundeswehr-Camp in Kundus besucht. Dabei sprach sie sich für den Einsatz der bewaffneten Drohne Heron TP aus.

Kramp-Karrenbauer ist die erste Ministerin seit 2013 die das Lager in Kundus besucht hat. Vor sechs Jahren hatten der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière und Außenminister Guido Westerwelle den Schutz von Kundus offiziell an die heimischen afghanischen Kräfte übergeben. Seit März 2016 ist die Bundeswehr wieder zur Unterstützung da, seit März 2018 mit dem festen Lager zehn Kilometer von der Stadt Kundus entfernt. Das Camp betreiben die Deutschen gemeinsam mit den Amerikanern. Der deutsche Teil ist klein, umfasst nur etwa 200 mal 200 Meter. Rund 100 Soldatinnen und Soldaten tun dort ihren Dienst. Die Truppe ist einer ständigen Gefahr ausgesetzt. Es könnten Raketen der Taliban einschlagen oder das Lager könnte unter Beschuss geraten.

Kramp-Karrenbauer erinnerte am Rande ihres Besuchs an die insgesamt 16 deutschen Soldaten, die im Rahmen des früheren Isaf-Mandats in Kundus gefallen sind. „Dieses Camp ist in einer besonderen Situation. Es wird auch von außen bedroht“, sagte die Ministerin. „Wir können uns beim Schutz des Camps nicht auf eigene passive Maßnahmen verlassen“, betonte sie. „Was uns im Moment fehlt, ist die Möglichkeit, aktiv selbst für Schutz zu sorgen.“