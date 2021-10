Wahlen : Äthiopiens Ministerpräsident bleibt weitere fünf Jahre im Amt

Addis Abeba Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed führ das Land für weitere fünf Jahre. Der 45-Jährige ist seit 2018 im Amt und wurde nun wieder gewählt.

Addis Abeba (dpa) - Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed (45) führt das von Konflikten gebeutelte Land für weitere fünf Jahre. Abgeordnete wählten den seit 2018 amtierenden Regierungschef am Montag mit großer Mehrheit wieder. Der Friedensnobelpreisträger von 2019 wurde danach im Parlament in der Hauptstadt Addis Abeba vereidigt.

Die politische Lage in dem 115 Millionen Einwohner zählenden Land ist extrem angespannt, seit die Regierung im November 2020 eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begann. Diese war bis dahin in der Region Tigray im Norden Äthiopiens an der Macht.