Konflikt in Region Tigray : Vereinte Nationen rechnen mit bis zu 200.000 Flüchtlingen aus Äthiopien

Konflikt in Region Tigray

Äthiopische Flüchtlinge sitzen in einem Camp im Südsudan. Foto: dpa/Marwan Ali

Nairobi Die Militäroffensive im Norden Äthiopiens vertreibt viele Menschen aus ihrer Heimat. Die Vereinten Nationen fürchten, dass in den kommenden sechs Monaten über 200.000 Äthiopier in den benachbarten Sudan fliehen.

Wegen des Konflikts in Äthiopien fürchtet das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR eine gewaltige Flüchtlingswelle in den benachbarten Sudan. Man sei bereit, über die nächsten sechs Monate bis zu 200 000 Menschen aufzunehmen, sollte das nötig werden, sagte der UNHCR-Beauftragte im Sudan, Axel Bisschop, am Freitag. Er betonte aber: „Zu diesem Zeitpunkt kann niemand sagen, wie viele genau kommen werden.“