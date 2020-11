UNO warnt vor "humanitärer Krise" : Jeden Tag fliehen 4000 Menschen aus Äthiopien

Nairobi Die Kämpfe in der Region Tigray im Norden Äthiopiens sorgen laut der UNO für eine „humanitäre Krise“. Jeden Tag würden über 4000 Äthiopier über die Grenze in den Sudan fliehen – seit Ausbruch der Kämpfe schon über 27.000 Menschen.

Die UNO hat wegen der Kämpfe in Äthiopien vor "einer umfassenden humanitären Krise" gewarnt. Jeden Tag würden etwa 4000 Menschen vor den Kämpfen in der Region Tigray über die Grenze in den Sudan fliehen, sagte der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Babar Baloch, auf einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag. Insgesamt seien seit Ausbruch des Konflikts vor zwei Wochen mehr als 27.000 Menschen in den Sudan geflüchtet.