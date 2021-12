Geflüchtete am Ärmelkanal : Britisches Unterhaus stimmt für umstrittene neue Asylgesetzgebung

London Mithilfe der geplanten Neuregelung sollen unter anderem künftig Menschen, die illegal ins Land eingereist sind, strafrechtlich härter verfolgt werden können. Auch um sogenannte „Pushbacks“ geht es bei der Verschärfung: Geflüchtete sollen von britischen Behörden wieder aus den eigenen Gewässern hinausgedrängt werden dürfen.

