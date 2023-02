Laut USA und UNO Im Iran lebender Ägypter Saif al-Adl neuer Al-Kaida-Chef

„Unsere Auswertung ergibt das selbe wie die der UNO, nämlich dass der neue De-facto-Chef von Al-Kaida, Seif al-Adl, im Iran ist“, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch mit Blick auf einen am Dienstag veröffentlichten UN-Bericht. In diesem Report sei der frühere Militär als neuer Kopf des Terrornetzwerkes identifiziert worden. Demnach wird angenommen, dass sich Al-Adel derzeit im Iran aufhält. Der Ex-Soldat Saif al-Adl gehöre zur alten Garde des islamistischen Terrornetzwerks.