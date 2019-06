„Von mobilem Gerät gesendet“ : Moderatorin offenbart Zensur in ägyptischem Fernsehen bei Todesmeldung von Mursi

Moderatorin offenbart Zensur in ägyptischem Fernsehen bei Todesmeldung von Mursi

Kairo Eine ägyptische TV-Moderatorin hat mit einem peinlichen Versprecher nach dem Tod von Ex-Präsident Mohammed Mursi womöglich Einblick in die strikten Zensurmethoden des Landes gewährt.

Beobachtern zufolge war es ein klarer Hinweis darauf, dass Wortlaut und Details über Berichte zum Tod des 67-Jährigen von höchster Ebene diktiert wurden - verschickt per Smartphone an Redaktionen im Land. Samsung zählt zu den meist genutzten Herstellern von Smartphones in Ägypten.