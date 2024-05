Krieg in Nahost Ägypten droht mit Rückzug als Gaza-Vermittler

Ägypten hat gedroht, sich von seiner Rolle als Vermittler im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas zurückzuziehen. Andauernde Versuche, die ägyptischen Vermittlungsbemühungen und die Rolle Ägyptens mit falschen Behauptungen in Zweifel zu ziehen, würden die Situation im Gazastreifen und in der gesamten Region nur weiter verkomplizieren, sagte Diaa Rashwan, der Chef des staatlichen ägyptischen Informationsdienstes, am Mittwochabend in einer in einer Mitteilung, die auch auf sozialen Medien verbreitet wurde.