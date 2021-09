Wollte Merkel zitieren : Papst Franziskus nutzt versehentlich Putin-Zitat für Kritik am Westen

Madrid Das Kirchenoberhaupt zitierte in einem Radiointerview einen Satz, den er Merkel zuschrieb – in Wahrheit aber von Waldimir Putin stammt. Darin wird eine „unverantwortliche Politik“ des Westens kritisiert. Es geht um den Abzug aus Afghanistan.

Papst Franziskus hat die westliche Einmischung in Afghanistan versehentlich mit einem Zitat des russischen Präsidenten Wladimir Putin verurteilt. In einem Radiointerview, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde, bekam der Papst eine Frage zum neuen politischen Fahrplan in Afghanistan gestellt. Der Papst sagte dem Radiosender COPE, er werde mit einem Zitat antworten, das er Bundeskanzlerin Angela Merkel zuordnete. Dabei verwendete er aber ein Zitat, das Putin bei einem Besuch Merkels in Moskau im August geäußert hatte.