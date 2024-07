Gesetzesentwurf gescheitert Tausende demonstrieren in Polen für Lockerungen beim Abtreibungsrecht

Rund zwei Wochen nach einer knapp gescheiterten Abstimmung Liberalisierung beim Abtreibungsrecht in Polen haben am Dienstag Tausende Menschen gegen die Entscheidung protestiert. Vor dem Parlament in Warschau versammelten sich rund tausend Demonstranten. Polnische Frauenrechtsgruppen hatten zu den landesweiten Protesten aufgerufen, nachdem ein erstes Gesetzesvorhaben zur Lockerung des besonders restriktiven Abtreibungsregeln in Polen Mitte Juli keine Mehrheit im Parlament bekam. Dabei hatte die Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk dies zum Wahlversprechen gemacht.