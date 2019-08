US-Kongressabgeordneter : Abtreibungsgegner findet Vergewaltigung nicht so schlimm

Washington Im Kampf für eine radikales Abtreibungsverbot will der US-Kongressabgeordnete Steve King sogar Vergewaltigung und Inzest positive Seiten abgewinnen. Selbst Parteikollegen sind fassungslos.

Er frage sich, ob überhaupt noch Menschen existieren würden, wenn keine auf diese Weise gezeugten Kinder zur Welt gekommen wären, sagte King laut einem Bericht der Zeitung „The Des Moines Register“ am Mittwoch. „Denkt an all die Kriege und all die Vergewaltigungen und Plündereien, die stattgefunden haben.“