Frauenrechte : US-Gericht setzt extremes Abtreibungsgesetz in Texas aus

Demonstration für Frauenrechte in Austin (Texas) am 2. Oktober 2021 (Archivfoto). Foto: AFP/SERGIO FLORES

Washington Jede Privatperson soll Menschen verklagen können, die einer Frau auf dem Weg zu einer Abtreibung helfen: Dieses Gesetz aus Texas hat ein US-Bundesrichter gestoppt. Damit ist es aber noch nicht vom Tisch.

Ein US-Gericht hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats Texas vorübergehend gestoppt. Von dem Moment an, als das Gesetz in Kraft getreten sei, seien Frauen unrechtmäßig daran gehindert worden, Kontrolle über ihr Leben auszuüben, hieß es in der Entscheidung vom Mittwochabend (Ortszeit). Das Gericht werde nicht einen weiteren Tag „diese beleidigende Beraubung eines so wichtigen Rechts“ bewilligen. Die Entscheidung ist ein großer Sieg für die US-Regierung, die Texas wegen des Gesetzes verklagt hatte. Allerdings könnte dieser Erfolg von nur kurzer Dauer sein.