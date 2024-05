“Schlechtes Gesetz“ Abgeordnete in Arizona stoppen Rückkehr zum Abtreibungsrecht von 1864

Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch auch der Senat des US-Bundesstaats Arizona für die Aufhebung des 160 Jahre alten Gesetzes, das nach einem Urteil eines Landesgerichtes ansonsten in einigen Wochen wieder in Kraft getreten wäre. Bei dem Votum von 16 zu 14 Stimmen unterstützten zwei Republikaner die Demokraten. Es wurde damit gerechnet, dass die demokratische Gouverneurin Katie Hobbs die Vorlage schnell unterzeichnen wird. Das Repräsentantenhaus von Arizona hatte den Entwurf in der vergangenen Woche angenommen.