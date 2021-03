Schlag für freiheitliches System : Chinas Volkskongress segnet Pläne für Hongkonger Wahlreform ab

Peking Die Abgeordneten des chinesischen Volkskongresses haben für die umstrittene Wahlrechtsreform in Hongkong gestimmt. Kritiker sehen in dieser Reform das entgültige Ende der Demokratie für die Sonderverwaltungszone.

Das Parlament nahm den Beschluss am Donnerstag auf der Abschlusssitzung seiner Jahrestagung in Peking mit 2895 Ja-Stimmen an. Es gab keine Nein-Stimmen und eine Enthaltungen. Der nicht frei gewählte Volkskongress hat in seiner Geschichte noch nie eine Vorlage der Regierung abgelehnt.