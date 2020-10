Abrüstungsvertrag New Start : USA wollen "sofortiges" Treffen mit Russland

Abrüstungsvertrag New Start

Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine Sarmat-Interkontinentalrakete (Symbolbild). Foto: dpa/-

Moskau/Washington Im Streit um die Verlängerung des New-Start-Abkommens zur atomaren Abrüstung ist eine Einigung näher gerückt. Nachdem Moskau sich am Dienstag zum "Einfrieren" der Zahl seiner Atomsprengköpfe für ein Jahr bereit erklärt hatte, bot Washington ein "sofortiges" Treffen an.

Dabei soll das Abkommen unter Dach und Fach gebracht werden, wie das US-Außenministerium mitteilte. New Start ist das letzte verbliebene nukleare Abrüstungsabkommen zwischen den Atommächten USA und Russland . Der Vertrag läuft nach jetzigem Stand am 5. Februar 2021 aus.

Russland hatte sich zuvor zum "Einfrieren" der Zahl seiner Atomsprengköpfe für ein Jahr bereit erklärt, wenn die USA mit ihrem Atomwaffenarsenal genauso verfahren. Russland schlage die Verlängerung des New-Start-Abkommens zur atomaren Abrüstung um ein Jahr vor und sei dafür bereit, diese Verpflichtung einzugehen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Das Ministerium betonte zugleich, dass eine einjährige Verlängerung des Abkommens umfassende Verhandlungen über eine Fortsetzung der Vereinbarungen in den kommenden Jahren ermöglichen würde.

Mit der Bereitschaft, seine Atomsprengköpfe ein Jahr lang ruhen zu lassen, vollzieht die Regierung in Moskau weniger als zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl eine Wende. Erst vor rund einer Woche hatte Moskau eine entsprechende Forderung der USA noch als "inakzeptabel" abgelehnt.

Am vergangenen Freitag hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin erneut für eine einjährige Verlängerung des New-Start-Abkommens "ohne Vorbedingungen" geworben. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump , Robert O'Brien, bekräftigte daraufhin die Forderung Washington s nach einem beiderseitigen "Einfrieren" der Arsenale als Vorbedingung für eine Verlängerung des Abkommens.

In dem 2010 geschlossenen Abrüstungsabkommen hatten sich Russland und die USA verpflichtet, die Zahl ihrer Atomsprengköpfe auf maximal 1550 zu reduzieren. Im Juni hatten beide Seiten eine erste Verhandlungsrunde über die Zukunft von New Start ohne greifbare Ergebnisse beendet. Die US-Regierung pocht auf eine Beteiligung Chinas an den Abrüstungsgesprächen.