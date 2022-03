Nach Friedensverhandlungen : Abramowitsch und ukrainische Unterhändler womöglich Ziel von Giftanschlag

Washington Der russische Milliardär Roman Abramowitsch und zwei ukrainische Unterhändler sind bei Verhandlungen Anfang März laut einem US-Medienbericht möglicherweise Ziel eines Giftanschlags geworden. Es sei aber unklar, wer hinter dem Vorfall stehen könnte.

Das „Wall Street Journal“ berichtete am Montag unter Berufung auf informierte Kreise, Abramowitsch und die Ukrainer hätten in diesem Monat nach einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew „Symptome einer mutmaßlichen Vergiftung“ aufgewiesen. Die drei Männer litten demnach unter geröteten Augen, schmerzhaftem Tränenfluss und sich ablösender Haut an Gesicht und Händen. Die Symptome hätten sich dann aber wieder verbessert. Die Quellen des „Wall Street Journal“ verdächtigen der Zeitung zufolge Hardliner in Moskau, hinter dem Vorfall zu stehen. Diese wollten demnach die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine für ein Ende des Ukraine-Kriegs sabotieren.