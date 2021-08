Vor Steinmeier-Besuch : Abhöraffäre sorgt weiter für Wirbel in Tschechien

Prag Am Mittwoch reist Bundespräsident Steinmeier für einen dreitägigen Besuch nach Prag. Die Lage dort ist derweil angespannt, Präsident Zeman hat den Nachrichtendienst beschuldigt, Menschen aus seinem Umfeld abgehört zu haben.

Eine Abhöraffäre belastet in Tschechien weiter das Verhältnis des Präsidenten Milos Zeman zu den Nachrichtendiensten und zur Regierung. Die Parlamentskommission für die Kontrolle der Geheimdienste unterbricht am Donnerstag ihre Sommerpause, um über die Vorwürfe des Staatsoberhaupts zu beraten. Zeman hatte den tschechischen Inlandsnachrichtendienst BIS beschuldigt, Menschen aus seinem nächsten Umfeld abzuhören - und damit auch ihn selbst, wenn er sich mit den betroffenen Mitarbeitern unterhalte.

Am Mittwoch reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist für einen dreitägigen Besuch nach Tschechien. Dabei will er Prag und Usti-nad-Labem besuchen. Für die An- und Abreise will Steinmeier den Zug nehmen und dabei mit Menschen zusammenkommen, die laut Bundespräsidialamt "die deutsch-tschechischen Beziehungen in ihrem Alltag leben" - Pendler etwa.