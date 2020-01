Abgestürzte US-Militärmaschine : Keine Hinweise auf Abschuss durch Taliban

Washington/Kabul Nach dem Absturz einer US-Militärmaschine in Afghanistan ermitteln die Streitkräfte. Die Taliban behaupten, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Darauf gebe es allerdings keine Hinweise.

In Afghanistan ist ein Flugzeug des US-Militärs abgestürzt. Die Taliban wollen die Maschine abgeschossen haben. Die Streitkräfte weisen die Darstellung zurück. Die Ursache für den Absturz der Maschine werde ermittelt, es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass der Absturz durch „gegnerisches Feuer“ verursacht wurde, erklärte der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Oberst Sonny Leggett, am Montag. Über den Verbleib der Crew wurde zunächst nichts bekannt. Mehrere Stunden nach dem Absturz am Montagmittag (Ortszeit) in der Provinz Gasni hatten die militant-islamistischen Taliban angegeben, sie hätten das Flugzeug abgeschossen.