Muslimisches Überkleid Gegensätzliche Reaktionen auf Abaya-Verbot in Frankreichs Schulen

Seit der Ermordung des Lehrers ist die Stimmung an den Schulen extrem angespannt. Das Verbot religiöser Symbole wird immer häufiger verletzt. Im vergangenen Schuljahr wurden mehr als 4700 solcher Verstöße gemeldet - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Meistens geht es um das Tragen von Abayas, mit der an einigen Gymnasien in Lyon bereits die Hälfte der Mädchen zum Unterricht kommen sollen.