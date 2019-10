99 Jahre Haft : US-Richter stoppt in Alabama geplantes striktes Abtreibungsverbot

US-Richter stoppt in Alabama geplantes striktes Abtreibungsverbot

Abtreibungsgegner und -befürworter bei einer Demonstration in Washington am 18. Januar 2019. Mehrere amerikanische Bundesstaaten haben zuletzt ihre Abtreibungsgesetze massiv verschärft.

Miami Schwangerschaftsabbrüche sollten laut dem geplanten Gesetz in nahezu allen Fällen verboten werden, auch bei Vergewaltigungen oder Inzest. Ärzten in Alabama, die Abtreibungen durchführen, drohten drakonische Strafen. Nun stoppt ein US-Richter das extreme Gesetz.

Ein US-Richter hat das im Bundesstaat Alabama geplante strikte Abtreibungsverbot vorerst gestoppt. Bundesrichter Myron Thompson erließ am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen das Gesetz, das am 15. November in Kraft treten sollte. Kläger hatten argumentiert, das Abtreibungsverbot verstoße gegen die Verfassung.