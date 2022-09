90-minütiges Telefonat​: Scholz sieht keine Einsicht bei Putin​

Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung im Kanzleramt in Berlin teil. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Bundeskanzler Scholz äußert sich wenig optimistisch nach dem ersten Telefonat mit Russlands Präsident Putin seit Monaten. „Neue Haltungen“ in Bezug auf den Einmarsch in der Ukraine haben sich offenbar nicht angedeutet.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erkennt beim russischen Präsidenten Wladimir Putin keinerlei Änderung in seiner Haltung zum Krieg gegen die Ukraine. „Leider kann ich Ihnen nicht sagen, dass dort jetzt die Einsicht gewachsen ist, dass das ein Fehler war, diesen Krieg zu beginnen“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin mit Blick auf sein 90-minütiges Telefonat mit Putin. „Es hat sich auch nicht angedeutet, dass dort jetzt neue Haltungen entstehen.“