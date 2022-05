Russland feiert „Tag des Sieges“ : Putin vergleicht Krieg in der Ukraine mit Kampf im Zweiten Weltkrieg

Foto: AP/Alexander Zemlianichenko 9 Bilder Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine - Russland feiert große Militärparade

Wladiwostok Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte davor gewarnt, dass sich die russischen Angriffe vor dem Hintergrund des Gedenktags zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg verschlimmern könnten.

Mit Militärparaden ist in Russland der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg begangen worden. Die größte Parade fand in der Hauptstadt Moskau statt. Unterdessen setzten die russischen Streitkräfte in der benachbarten Ukraine ihre Anstrengungen fort, die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.

Entschlossen, in der elften Kriegswoche einen Erfolg zu präsentieren, hatten die russischen Truppen weiter das Azovstal-Stahlwerk in der Stadt attackiert. Es ist das letzte Bollwerk des ukrainischen Widerstands in Mariupol. Schätzungsweise 2000 ukrainische Kämpfer harrten auf dem weitläufigen Gelände aus. Die vollständige Einnahme Mariupols würde die Ukraine eines wichtigen Hafens berauben und Russland ermöglichen, einen Landkorridor zur im Jahr 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu errichten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte davor gewarnt, dass sich die Angriffe vor dem Hintergrund des Tags des Sieges am 9. Mai verschlimmern könnten. Es hatte Spekulationen gegeben, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Tag nutzen könnte, um einen Sieg zu verkünden, wenn er auf dem Roten Platz in Moskau zu den Truppen spricht, die dort am Montag eine Parade abhielten. Bei dem Feiertag am Montag wurden in verschiedenen Teilen des Landes Paraden abgehalten, um den Sieg im Zweiten Weltkrieg zu feiern.

Bei seiner Rede in Moskau verglich Putin das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine mit dem Kampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. Der russische Staatschef sagte zudem, es handele sich bei der russischen Invasion in die Ukraine um einen präventiven Schritt, um eine Aggression abzuwehren. Zudem sprach er von einer rechtzeitigen und notwendigen Reaktion auf westliche Politik. Er fügte hinzu, die russischen Truppen kämpften für die Sicherheit des Landes. Es wurde eine Schweigeminute eingelegt, um der im Kampf gefallenen Soldaten zu gedenken.

„Sie haben nichts zu feiern“, sagte Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, dem Nachrichtensender CNN. „Es ist ihnen nicht gelungen, die Ukrainer zu besiegen. Es ist ihnen nicht gelungen, die Welt oder die NATO zu spalten. Und es ist ihnen nur gelungen, sich international zu isolieren und rund um den Globus zu einem Paria-Staat zu werden.“

Wenngleich die Kämpfe in der Ukraine an mehreren Fronten andauerten, war Russland einem Sieg in Mariupol am nächsten. Die ukrainischen Kämpfer im Azovstal-Stahlwerk haben mehrere Ultimaten zurückgewiesen, die ihnen die Russen zum Niederlegen ihrer Waffen gesetzt hatten - ungeachtet fortgesetzter Angriffe mit Kampfflugzeugen, Artillerie und Panzern.

„Wir stehen unter ständigem Beschuss“, sagte Swjatoslaw Palamar, stellvertretender Kommandeur des für das Stahlwerk zuständigen ukrainischen Asow-Regiments. Illja Samoilenko, ein weiteres Mitglied des Asow-Regiments, sagte, in dem Werk befänden sich einige Hundert verletzte Soldaten. Er lehnte es jedoch ab, zu sagen, wie viele einsatzfähige Soldaten noch dort waren. Er sagte, die Kämpfer hätten keine lebensrettende Ausrüstung und müssten mit bloßen Händen nach Verschütteten graben, die sich unter den Trümmern unter Beschuss zusammengefallener Bunker befänden. „Eine Kapitulation ist für uns inakzeptabel, weil wir dem Feind ein solches Geschenk nicht machen können“, sagte Samoilenko.

Die letzten Zivilisten, die mit den Kämpfern in dem Werk ausgeharrt hatten, waren am Samstag evakuiert worden. Sie trafen Sonntagnacht in Saporischschja ein, der ersten Großstadt jenseits der Front unter ukrainischer Kontrolle. Sie sprachen von konstantem Beschuss, schwindenden Lebensmittelreserven, allgegenwärtigem Schimmel - und von Handdesinfektionsmittel, das sie als Heizmaterial zum Kochen genutzt hätten.

Andernorts in der Ukraine wurde der Tod von mehr als 60 Menschen befürchtet, nachdem eine russische Bombe eine Schule im östlichen Dorf Bilohoriwka dem Erdboden gleichgemacht hatte, in der Menschen nach ukrainischen Angaben Schutz vor Angriffen gesucht hatten. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, schrieb bei Telegram, wahrscheinlich seien alle 60 Menschen, die sich noch unter den Trümmern befänden, tot. Im Keller der Schule hätten etwa 90 Menschen Schutz gesucht. Rettungskräfte hatten zunächst zwei Tote geborgen und 30 Menschen gerettet.

An der Küste, in der Hafenstadt Odessa, waren Explosionen zu hören. Das ukrainische Militär erklärte, Moskau konzentriere sich darauf, Flugplatzinfrastruktur im Osten und Süden der Ukraine zu zerstören. Das ukrainische Militär griff russische Stellungen auf einer Schwarzmeerinsel an, die Russland in den ersten Tagen des Krieges eingenommen hatte. Auf einem Satellitenbild des Unternehmens Planet Labs war Rauch zu sehen, der an zwei Orten auf der Insel aufstieg.

Selenskyj nahm darauf am Montag direkt Bezug: „Unser Feind träumt davon, dass wir darauf verzichten, den 9. Mai und den Sieg über die Nazis zu feiern, damit das Wort 'Entnazifizierung' eine Chance bekommt.“ Aber „Millionen von Ukrainer“ hätten gegen die Nazis gekämpft und sie aus den Städten „verjagt“, die heute von russischen Truppen belagert, besetzt oder von Moskau annektiert würden. „Am Tag des Sieges über die Nazis kämpfen wir heute für einen weiteren Sieg“, schloss Selenskyj.

(chal/dpa)