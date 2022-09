Prozess um Terroranschlag in New York : Juristischer Stillstand 21 Jahre nach 9/11

Prozess um Terroranschlag in New York

New York Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher immer noch nicht begonnen. Ein Grund dafür: Foltervorwürfe.

In den frühen Morgenstunden des 1. März 2003 gelang den USA der bislang größte Schlag gegen die Attentäter vom 11. September 2001: die Festnahme von Chalid Scheich Mohammed in Pakistan. Eineinhalb Jahre lang hatten die Fahnder weltweit nach der Nummer drei des Terrornetzwerks Al-Kaida gesucht. Doch der Versuch, Mohammed gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen, dauerte noch viel, viel länger. Kritiker sprechen vom mit größten Versagen im Krieg gegen den Terror.

Denn kurz vor dem 21. Jahrestag der Anschläge werden die geplanten Prozesse gegen Mohammed und vier weitere Beschuldigte vor einem Militärtribunal immer noch endlos vertagt. Die fünf Männer sitzen nach wie vor in einem US-Gefangenenlager in Guantánamo Bay ein.

„Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen wird“, sagt Gordon Haberman. Seine 25-jährige Tochter Andrea wurde getötet, als eine Etage über ihrem Büro eines der entführten Flugzeuge in das World Trade Center raste. Haberman ist schon vier Mal aus West Bend im US-Staat Wisconsin nach Guantánamo gereist, um im Gerichtssaal dabei sein zu können. Jedes Mal reiste er enttäuscht wieder ab.

„Es ist mir wichtig, dass Amerika endlich die Wahrheit über das erfährt, was passiert ist“, sagt er. „Ich will, dass das vor Gericht kommt.“ Mohammed droht im Fall eines Schuldspruchs die Todesstrafe. Aus Kreisen der Verteidigung hieß es, beide Seiten bemühten sich derzeit noch um eine außergerichtliche Einigung.

Der frühere New Yorker Staatsanwalt David Kelley, der an den landesweiten Ermittlungen des Justizministeriums zu den Anschlägen maßgeblich beteiligt war, bezeichnete die Verzögerungen in dem Verfahren als „schreckliche Tragödie für die Familien der Opfer“. Es sei ein „fürchterlicher Fehler“, dass Mohammed vor ein Militärtribunal und nicht vor ein reguläres US-Gericht gestellt werden soll.